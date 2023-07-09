У Харківській області сталася смертельна ДТП: загинув військовий

ДТП у Харківській області. Фото: facebook.com/police.kharkov

В Ізюмському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув військовий.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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ДТП у Харківській області

Сьогодні, 9 липня, близько 8:50 поблизу села Волохів Яр на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" зіткнулися три автівки: Renault Mеgane, Fiat Tipo та Mercedes. Внаслідок ДТП загинув 38-річний водій Fiat Tipo. Як виявилося, він був військовим. Також з травмами до лікарні госпіталізували 44-річного чоловіка та його 20-річну доньку.

"В результаті ДТП загинув водій. Він був військовим. Ще двох людей ушпиталили. Це цивільні, нині вони у лікарні швидкої допомоги у Харкові. Чоловік отримав забої та струс мозку, дівчина — струс мозку та перелом щелепи", — розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта для видання "Суспільне Харків".

ДТП у Харківській області. Фото: facebook.com/police.kharkov

ДТП у Харківській області. Фото: facebook.com/police.kharkov

ДТП у Харківській області. Фото: facebook.com/police.kharkov

ДТП у Харківській області. Фото: facebook.com/police.kharkov

ДТП у Харківській області. Фото: facebook.com/police.kharkov

Правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня в Черкаській області в ДТП потрапив рейсовий автобус. Постраждали 23 людини.

Також ми писали, що 8 липня, близько 08:00, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.