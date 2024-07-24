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В Харьковской области произошла стрельба в военном подразделении — есть погибшие и раненые

24 июля 2024 22:40
Виктория Козырь - редактор
Стрельба в военном подразделении Харьковской области — есть погибшие и раненые
Срочная новость
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области в военном подразделении произошла стрельба. В результате этого погибли трое военных, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram в среду, 24 июля.

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"Сегодня, на Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на почве личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Раненые военные были доставлены в Военно-медицинский клинический центр. Сейчас им предоставляется неотложная медицинская помощь. Их состояние оценивается как тяжелое.

На месте стрельбы работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.

"Руководством принимаются все необходимые меры для предотвращения в дальнейшем подобных случаев", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе в одной из гостиниц произошла стрельба, в результате чего погиб пограничник. По неофициальной информации, огонь открыл майор одной из воинских частей.

Также на контрольном посту в Закарпатской области 61-летний водитель ранил ножом пограничника. Злоумышленник был задержан.

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