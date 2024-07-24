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У Харківській області сталася стрілянина у військовому підрозділі — є загиблі та поранені

24 липня 2024 22:40
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Стрілянина у військовому підрозділі на Харківщині — є загиблі та поранені
Термінова новина
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області у військовому підрозділі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинули троє військових, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram у середу, 24 липня.

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"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Поранених військових доставили до Військово-медичного клінічного центру. Наразі їм надається невідкладна медична допомога. Їх стан оцінюється як важкий.

На місці стрілянини працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

"Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Тернополі в одному з готелів сталася стрілянина, в результаті чого загинув прикордонник. За неофіційною інформацією, вогонь відкрив майор однієї з військових частин. 

Також на контрольному посту у Закарпатській області 61-річний водій поранив ножем прикордонника. Зловмисника було затримано.

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