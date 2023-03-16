В Харьковской области суд вынес строгий приговор мужчине, который задушил свою жену
В Харьковской области мужчина был признан виновным в умышленном убийстве своей жены и приговорен к 9 годам тюремного заключения после того, как прокуроры Лозовской окружной прокуратуры успешно защитили обвинение в Днепровском апелляционном суде.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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Суд вынес приговор
Установлено, что в октябре 2017 года в Лозовой возникла очередная ссора между супругами, которая закончилась трагически — мужчина задушил свою жену, сбросив ее на диван. Судебное разбирательство показало, что убийца регулярно пьянствовал и проявлял агрессивное поведение, что приводило к частым конфликтам в семье.
Несмотря на то, что мужчина не признавал своей вины и утверждал, что лишь прижал жену к дивану на несколько секунд, чтобы успокоить ее, прокуроры смогли доказать обратное. Они представили достаточно доказательств, чтобы показать, что мужчина убил свою жену намеренно.
Таким образом, суд вынес приговор, основанный на доказательствах, представленных прокурорами. Мужчина приговорен к длительному заключению за убийство своей жены, которое стало следствием длительного конфликта и агрессивного поведения обвиняемого.
Напомним, что офицеру, избившему нетрезвого солдата срочной службы, объявили подозрение. Сейчас ему выбирают меру пресечения.
Следствие предварительно установило, что 11 марта младший лейтенант, командир взвода роты охраны воинской части избил военнослужащего срочной службы.
Причиной этого стало то, что срочник находился в состоянии алкогольного опьянения.