У Харківській області суд ухвалив суворий вирок чоловікові, який задушив свою дружину
У Харківській області чоловіка було визнано винним у умисному вбивстві своєї дружини та засуджено до 9 років ув'язнення після того, як прокурори Лозівської окружної прокуратури успішно захистили звинувачення у Дніпровському апеляційному суді.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура .
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Суд виніс вирок
Встановлено, що у жовтні 2017 року у Лозовій виникла чергова сварка між подружжям, яка закінчилася трагічно — чоловік задушив свою дружину, скинувши її на диван. Судовий розгляд показав, що вбивця регулярно пиячив і виявляв агресивну поведінку, що призводило до частих конфліктів у сім'ї.
Попри те, що чоловік не визнавав своєї провини та стверджував, що лише притиснув дружину до дивана на кілька секунд, щоб заспокоїти її, прокурори змогли довести протилежне. Вони надали достатньо доказів, щоб показати, що чоловік убив свою дружину навмисно.
Таким чином, суд виніс вирок, що ґрунтується на доказах, наданих прокурорами. Чоловіка засуджено до тривалого ув'язнення за вбивство своєї дружини, яке стало наслідком тривалого конфлікту та агресивної поведінки обвинуваченого.
Нагадаємо, що офіцеру, який побив нетверезого солдата термінової служби, оголосили підозру. Нині йому обирають запобіжний захід.
Слідство попередньо виявило, що 11 березня молодший лейтенант, командир взводу роти охорони військової частини побив військовослужбовця строкової служби.
Причиною цього стало те, що строковик перебував у стані алкогольного сп’яніння.