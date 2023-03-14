В Харьковской области тракторист подорвался на мине
Сегодня, 14 марта, в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался тракторист. С ранением бедра и голени его госпитализировали в областную больницу.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
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Взрыв в Харьковской области
На деоккупированной территории Харьковской области был зафиксирован очередной случай взрыва мирных граждан на российских минах.
Это произошло в поле у с. Волчий Яр Изюмского района.
Детали инцидента
По предварительным данным, на мини взорвался тракторист, мужчина 1969 года рождения.
В результате взрыва житель Харьковской области получил осколочное ранение правого бедра и голени.
Раненого мирного жителя бригада экстренной медицины доставила в Харьковскую областную больницу.
Напомним, вчера, 13 марта, в Харьковской области также был зафиксирован подобный инцидент. 40-летний гражданский мужчина наступил на российскую мину "Лепесток".
Это произошло в селе Снежковка Изюмского района.
В результате взрыва мины житель Харьковской области получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Фото: "Радио Свобода"