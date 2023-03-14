В Харьковской области тракторист подорвался на мине

Очередной инцидент с российской миной произошел на деоккупированной территории Харьковской области

Сегодня, 14 марта, в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался тракторист. С ранением бедра и голени его госпитализировали в областную больницу.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Взрыв в Харьковской области

На деоккупированной территории Харьковской области был зафиксирован очередной случай взрыва мирных граждан на российских минах.

Это произошло в поле у с. Волчий Яр Изюмского района.

Детали инцидента

По предварительным данным, на мини взорвался тракторист, мужчина 1969 года рождения.

В результате взрыва житель Харьковской области получил осколочное ранение правого бедра и голени.

Раненого мирного жителя бригада экстренной медицины доставила в Харьковскую областную больницу.

Напомним, вчера, 13 марта, в Харьковской области также был зафиксирован подобный инцидент. 40-летний гражданский мужчина наступил на российскую мину "Лепесток".

Это произошло в селе Снежковка Изюмского района.

В результате взрыва мины житель Харьковской области получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: "Радио Свобода"