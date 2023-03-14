Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области тракторист подорвался на мине arrow

В Харьковской области тракторист подорвался на мине

14 марта 2023 15:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Очередной инцидент с российской миной произошел на деоккупированной территории Харьковской области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 14 марта, в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался тракторист. С ранением бедра и голени его госпитализировали в областную больницу.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также:

Взрыв в Харьковской области

На деоккупированной территории Харьковской области был зафиксирован очередной случай взрыва мирных граждан на российских минах.

Это произошло в поле у с. Волчий Яр Изюмского района.

Детали инцидента

По предварительным данным, на мини взорвался тракторист, мужчина 1969 года рождения.

В результате взрыва житель Харьковской области получил осколочное ранение правого бедра и голени.

Раненого мирного жителя бригада экстренной медицины доставила в Харьковскую областную больницу.

Напомним, вчера, 13 марта, в Харьковской области также был зафиксирован подобный инцидент. 40-летний гражданский мужчина наступил на российскую мину "Лепесток".

Это произошло в селе Снежковка Изюмского района.

В результате взрыва мины житель Харьковской области получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: "Радио Свобода"

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:52 Украинские беженцы смогут находиться в США подольше: что известно

15:50 На границе Одесчины с Молдовой стреляли: пограничники ловили беглецов

15:35 Офис генпрокурора собрал сотни досье на солдат армии рф, — The Guardian

15:29Кто победит в украинской Премьер-лиге в этом сезоне: эксперты удивили прогнозом

15:20 Одесские рыбаки смогут получить специальный билет для отлова рыбы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:11 Во Львове лечат подростка из Бахмута, едва выбравшегося из-под заваленного дома

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

14:57 Снайперы рф в Киевской области издевались над ребенком и изнасиловали его мать, — Reuters

14:50 В Одессе выделили средства на ремонт Хаджибейской дамбы

14:50Польша вскоре может передать Украине истребители МиГ-29, — премьер страны

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з відео

13:29Поврежден детский сад: по Одесчине нанесли ракетный удар из тактической авиации

Новина з відео

12:25 Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы

Новина з відео

10:58 Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:39 Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Новина з відео

10:22 Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 11:26

Недостреленного в августе новокаховского коллаборанта Гуру пытались подорвать: детали

None 14 Март 11:28

Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

None 14 Март 09:29

За сутки от российских обстрелов пострадало почти 20 мирных жителей Донбасса

None 14 Март 08:56

За сутки россияне потеряли 25 единиц бронетехники и 16 артсистем: Генштаб назвал свежие потери рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB