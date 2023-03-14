У Харківській області тракторист підірвався на міні

Черговий інцидент з російською міною стався на деокупованій території Харківщини

Сьогодні, 14 березня, у Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався тракторист. Із пораненням стегна та гомілки його госпіталізували у обласну лікарню.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Вибух у Харківській області

На деокупованій території Харківської області був зафіксований черговий випадок підриву мирних громадян на російських мінах.

Це сталося у полі поблизу с. Вовчий Яр Ізюмського району.

Деталі інциденту

За попередніми даними, на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 року народження.

Внаслідок вибуху мешканець Харківщини отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки.

Пораненого мирного жителя бригада екстреної медицини доправила до Харківської обласної лікарні.

Нагадаємо, учора, 13 березня, у Харківській області також був зафіксований подібний інцидент. 40-річний цивільний чоловік наступив на російську міну "Пелюстка".

Це сталося в селі Сніжківка Ізюмського району.

Внаслідок вибуху міни мешканець Харківщини отримав осколкові поранення і мінно-вибухову травму. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Фото: "Радіо Свобода"