У Харківській області тракторист підірвався на міні
Сьогодні, 14 березня, у Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався тракторист. Із пораненням стегна та гомілки його госпіталізували у обласну лікарню.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
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Вибух у Харківській області
На деокупованій території Харківської області був зафіксований черговий випадок підриву мирних громадян на російських мінах.
Це сталося у полі поблизу с. Вовчий Яр Ізюмського району.
Деталі інциденту
За попередніми даними, на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 року народження.
Внаслідок вибуху мешканець Харківщини отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки.
Пораненого мирного жителя бригада екстреної медицини доправила до Харківської обласної лікарні.
Нагадаємо, учора, 13 березня, у Харківській області також був зафіксований подібний інцидент. 40-річний цивільний чоловік наступив на російську міну "Пелюстка".
Це сталося в селі Сніжківка Ізюмського району.
Внаслідок вибуху міни мешканець Харківщини отримав осколкові поранення і мінно-вибухову травму. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Фото: "Радіо Свобода"