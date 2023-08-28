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В Харьковской области уклонисту дали реальный срок: как его наказали

28 августа 2023 15:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области ухилянту дали реальный срок: как его наказали
Мужские руки в наручниках (иллюстративный фото). Фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Жителя Харьковской области приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Мужчина прошел медкомиссию, но в центр комплектования не прибыл.

Об этом стало известно с приговора Кегичевского районного суда Харьковской области.

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Как отмечено в приговоре, мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала мужчину годным к военной службе. Однако 26 мая в центр комплектования для отправки в воинскую часть он не явился, не имея на это уважительных причин или оснований для отсрочки или освобождения от призыва по мобилизации.

Также в документе отмечается, что осужденный военнообязанный, не женат, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет, не работает, инвалидности не имеет. До этого уклонист был осужден за кражу с проникновением в жилище.

"В судебном заседании обвиняемый виновным себя признал, искренне раскаялся", — написано в приговоре.

Суд признал мужчину виновным уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. И назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, что в Тернопольской области уклоняющийся отказался от мобилизации, принеся повестку в ТЦК .

Также мы писали о том, что в Черкасской области мужчина пытался избежать мобилизации . Придумал хитрый способ: принес в ТЦК подробные документы об обучении за границей.

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