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У Харківській області ухилянту дали реальний срок: як його покарали

28 серпня 2023 15:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харківській області ухилянту дали реальний срок: як його покарали
Чоловічі руки в кайданках (ілюстративне фото). Фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Мешканця Харківської області засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов медкомісію але до центру комплектування не прибув.

Про це стало відомо з вироку Кегичівського районного суду Харківської області.

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Матеріали справи

Як зазначено у вироку, чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала чоловіка придатним до військової служби. Проте 26 травня до центру комплектування для відправки до військової частини він не з'явився, не маючи на це поважних причин або підстав для відстрочки чи звільнення від призову за мобілізацією. 

Також у документі зазначаєтья, що засуджений є військовозобов`язаний, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, не працює, інвалідності не має. До цього ухидянт був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.

"У судовому засіданні обвинувачений винним себе визнав, щиро розкаявся", — написано у вироку. 

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.

Нагадаємо, що у Тернопільській області ухилянт відмовився від мобілізації, принісши повістку до ТЦК

Також ми писали про те, що у Черкаській області чоловік намагався уникнути мобілізації. Придумав хитрий спосіб: приніс до ТЦК підробні документи про навчання за кордоном.  

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