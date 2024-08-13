На Харьковщине сгорел дом из-за взрыва газового баллона — есть погибшие

В Харьковской области в доме взорвался газовый баллон — есть жертвы
13 августа 2024 23:43
Сгоревший дом из-за взрыва газового баллона. Фото: Национальная полиция
В Золочеве Харьковской области в частном доме взорвался газовый баллон, повлекший пожар. В результате инцидента погиб один человек.
Об этом заявили в пресс-службе полиции Харьковской области во вторник, 13 августа.
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В Харьковской области в доме взорвался газовый баллон
Как выяснили сотрудники полиции, осмотревшие место инцидента, взрыв произошел из-за небрежного подключения баллона.
57-летний хозяин дома подсоединил его в летней кухне, а его товарищ с помощью спичек решил проверить не выходит ли газ из баллона, в результате чего произошел взрыв.
В результате 65-летний мужчина погиб на месте, а владелец дома получил телесные повреждения. Он был госпитализирован в больницу.
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