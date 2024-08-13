На Харьковщине сгорел дом из-за взрыва газового баллона — есть погибшие

Сгоревший дом из-за взрыва газового баллона. Фото: Национальная полиция

В Золочеве Харьковской области в частном доме взорвался газовый баллон, повлекший пожар. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом заявили в пресс-службе полиции Харьковской области во вторник, 13 августа.

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Как выяснили сотрудники полиции, осмотревшие место инцидента, взрыв произошел из-за небрежного подключения баллона.

Последствия пожара в Золочеве. Источник: Национальная полиция

57-летний хозяин дома подсоединил его в летней кухне, а его товарищ с помощью спичек решил проверить не выходит ли газ из баллона, в результате чего произошел взрыв.

Другой газовый баллон, найденный полицейскими. Источник: Национальная полиция

В результате 65-летний мужчина погиб на месте, а владелец дома получил телесные повреждения. Он был госпитализирован в больницу.