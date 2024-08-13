На Харківщині згорів будинок через вибух газового балона — є загиблі

Згорілий будинок через вибух газового балона. Фото: Національна поліція

У Золочеві Харківської області у приватному будинку вибухнув газовий балон, спричинивши пожежу. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Про це заявили у пресслужбі поліції Харківської області у вівторок, 13 серпня.

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Як з'ясували працівники поліції, які оглянули місце інциденту, вибух стався через недбале підключення балона.

Наслідки пожежі у Золочеві. Джерело: Національна поліція

57-річний господар будинку під’єднав його в літній кухні, а його товариш за допомогою сірників вирішив перевірити, чи не виходить газ з балона, внаслідок чого і стався вибух.

Інший газовий балон, знайдений поліцейськими. Джерело: Національна поліція

В результаті 65-річний чоловік загинув на місці, а власник оселі отримав тілесні ушкодження. Його було ушпиталено до лікарні.