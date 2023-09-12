В Харьковской области разоблачили предпринимателей, незаконно использовавших труд несовершеннолетних

Подростки, привлеченные к работе. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

В Харьковской области правоохранители разоблачили предприятие, на котором грубо нарушалось законодательство о труде. Фермеры привлекли к работе несовершеннолетних.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Установлено, что 19 детей от 13 до 16 лет, уроженцы Ровенской области, в конце июля без сопровождения родителей приехали в поселок Дружба Красноградского района для сбора урожая ягод.

"Дети жили по трем разным адресам в зданиях "барачного" типа. При осмотре задокументировано ненадлежащее и антисанитарное состояние комнат", — рассказывают правоохранители.

Подростки рассказали, что за сбор ягод получали деньги. Несовершеннолетних осмотрели медицинские работники и передали в орган опеки и попечительства.

Фото с предприятия, где привлекли к труду несовершеннолетних. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото с предприятия, где привлекли к труду несовершеннолетних. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото с предприятия, где привлекли к труду несовершеннолетних. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото с предприятия, где привлекли к труду несовершеннолетних. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/4 _ 4

По результатам собранной доказательной базы следователям Красноградского РПП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или до 6 месяцев ареста.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, что на Харьковщине мужчина-переселенец украл сумку у десятилетнего мальчика . Кража произошла 9 сентября в пгт Зедько Чугуевского района Харьковской области.

Также мы писали о том, что в Киевской области приговорили мужчину к 12 годам за решеткой за систематическое изнасилование дочери . Также злоумышленник заставлял несовершеннолетнюю делать интимные фото.