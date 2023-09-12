У Харківській області викрили підприємців, які незаконно використовували працю неповнолітніх

Підлітки, яких залучили до праці. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

На Харківщині правоохоронці викрили підприємство, на якому грубо порушувалось законодавство про працю. Фермери залучили до роботи неповнолітніх.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Встановлено, що 19 дітей віком від 13 до 16 років, уродженці Рівненської області, наприкінці липня без супроводу батьків приїхали до селища Дружба Красноградського району для збору врожаю ягід.

"Діти жили за трьома різними адресами у будівлях "барачного" типу. При огляді задокументований неналежний та антисанітарний стан кімнат", — розповідають правоохоронці.

Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували гроші. Неповнолітніх оглянули медичні працівники та передали до органу опіки та піклування.

Фото з підприємства де залучили до праці неповнолітніх. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з підприємства де залучили до праці неповнолітніх. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з підприємства де залучили до праці неповнолітніх. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з підприємства де залучили до праці неповнолітніх. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 4

За результатами зібраної доказової бази слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або до 6 місяців арешту.

Наразі встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік-переселенець вкрав сумку у десятилітнього хлопчика. Крадіжка сталася 9 вересня в смт Зідьки Чугуївського району Харківської області.

Також ми писали про те, що у Київській області засудили чоловіка до 12 років за ґратами за систематичне ґвалтування доньки. Також зловмисник змушував неповнолітню робити інтимні фото.