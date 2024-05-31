В Харьковской области осудили мужчину, который в течение нескольких лет домогался ребенка

Судебное заседание. Иллюстративное фото: VSN

В Харьковской области осудили жителя Изюмщины, который домогался малолетней падчерицы. Ему назначили 15 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 31 мая.

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"При поддержании публичного обвинения прокурорами Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал 34-летнего мужчину виновным в совершении развратных и сексуальных действий в отношении малолетнего лица. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Прокуроры подтвердили, что с 2016 года в Изюмщине мужчина совместно проживал с сожительницей и ее малолетней дочерью в гражданском браке. В 2017 году, когда девочке было шесть лет, он совершал развратные действия в отношении нее.

В 2021 и 2023 годах мужчина домогался ребенка.

Указанные действия фигурант совершал в те моменты, когда матери девочки не было дома.

В ходе судебного заседания злоумышленник не признал свою вину. Он подчеркнул, что все обвинения построены на психологическом давлении правоохранителей и ложных показаниях матери ребенка, с которым они "не сошлись характерами".

Приговора мужчина ожидал, находясь под стражей.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Также правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки жителя Одесской области. Мужчина совершил сексуальное насилие над ребенком и хотел подкупить ее молчание подарком.