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У Харківській області засудили чоловіка, який протягом декількох років домагався дитини

31 травня 2024 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області засудили чоловіка, який протягом декількох років домагався дитини
Судове засідання. Ілюстративне фото: VSN
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області засудили мешканця Ізюмщини, який домагався малолітної падчерки. Йому призначили 15 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 31 травня.

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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав 34-річного чоловіка винним у вчиненні розпусних та сексуальних дій щодо малолітньої особи. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Прокурори підтвердили, що з 2016 року на Ізюмщині чоловік спільно проживав зі співмешканкою та її малолітньою донькою у цивільному шлюбі. У 2017 році, коли дівчинці було шість років, він вчиняв розпусні дії щодо неї. 

У 2021 та 2023 роках чоловік домагався дитини. 

Вказані дії фігурант вчиняв у ті моменти, коли матері дівчинки не було вдома.

Під час судового засідання зловмисник не визнав свою провину. Він наголосив, що все  обвинувачення побудовано на психологічному тиску правоохоронців та неправдивих свідченнях матері дитини, з якою вони "не зійшлись характерами".

На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині 57-річний водій шкільного автобуса неодноразово коїв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії. Жертвами ґвалтівника стали щонайменше троє дітей, за що тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Також правоохоронці затримали жителя Одещини, що підозрюється у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Чоловік вчинив сексуальне насильство над дитиною та хотів підкупити її мовчання подарунком. 

суд
прокуратура
згвалтування
Харківська область
правосуддя
діти

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