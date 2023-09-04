В Харьковской области задержали коллаборантку, которая начисляла зарплату оккупантам
В Харьковской области задержали коллаборантку, которая начисляла заработную плату сотрудникам оккупационного предприятия. Ей объявили подозрение.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Разоблачение коллаборантки
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области доложено о подозрении 41-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
После захвата российскими оккупантами города Купянск местная жительница устроилась на работу к врагу. Она добровольно заняла должность бухгалтера в так называемом "ГП "Купянское лесное хозяйство", которое было создано на материально-технической базе украинского государственного предприятия.
Фигурантка начисляла и выплачивала зарплаты сотрудникам оккупационного предприятия.
Напомним, в Николаевской области будут судить местного жителя за пособничество военным РФ. Житель региона помогал оккупантам и пытал гражданское население.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе страны с РФ. Ему объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.
Добавим, Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, который готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера вражеской группировки, а позже был обнаружен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочери в домашних условиях.