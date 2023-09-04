В Харьковской области задержали коллаборантку, которая начисляла зарплату оккупантам

Правоохранители и задержанная коллаборантка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области задержали коллаборантку, которая начисляла заработную плату сотрудникам оккупационного предприятия. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области доложено о подозрении 41-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

После захвата российскими оккупантами города Купянск местная жительница устроилась на работу к врагу. Она добровольно заняла должность бухгалтера в так называемом "ГП "Купянское лесное хозяйство", которое было создано на материально-технической базе украинского государственного предприятия.

Фигурантка начисляла и выплачивала зарплаты сотрудникам оккупационного предприятия.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Николаевской области будут судить местного жителя за пособничество военным РФ. Житель региона помогал оккупантам и пытал гражданское население.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе страны с РФ. Ему объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Добавим, Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, который готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера вражеской группировки, а позже был обнаружен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочери в домашних условиях.