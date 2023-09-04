У Харківській області затримали колаборантку, яка нараховувала зарплату окупантам
У Харківській області затримали колаборантку, яка нараховувала заробітну плату співробітникам окупаційного підприємства. Їй оголосили підозру.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Викриття колаборантки
"За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 41-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Після захоплення російськими окупантами міста Куп'янськ місцева мешканка влаштувалась на роботу до ворога. Вона добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому "ГП "Купянское лесное хозяйство", яке було створено матеріально-технічній базі українського державного підприємства.
Фігурантка нараховувала та виплачувала зарплати співробітникам окупаційного підприємства.
Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть місцевого мешканця за пособництво військовим РФ. Житель регіону допомагав окупантам та катував цивільне населення.
Також ми писали, що Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні країни з РФ. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу.
Додамо, Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.