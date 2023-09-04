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У Харківській області затримали колаборантку, яка нараховувала зарплату окупантам

4 вересня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області затримали колаборантку, яка нараховувала зарплату окупантам
Правоохоронці та затримана колаборантка. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області затримали колаборантку, яка нараховувала заробітну плату співробітникам окупаційного підприємства. Їй оголосили підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Викриття колаборантки

"За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 41-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Після захоплення російськими окупантами міста Куп'янськ місцева мешканка влаштувалась на роботу до ворога. Вона добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому "ГП "Купянское лесное хозяйство", яке було створено матеріально-технічній базі українського державного підприємства.

Фігурантка нараховувала та виплачувала зарплати співробітникам окупаційного підприємства. 

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть місцевого мешканця за пособництво військовим РФ. Житель регіону допомагав окупантам та катував цивільне населення.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні країни з РФ. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Додамо, Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.

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