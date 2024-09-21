В Харьковской области судили женщину за незаконное использование коммунальной земли

В Харьковской области женщина незаконно заняла землю для выращивания ячменя — как ее наказал суд
В Харьковской области судили женщину, которая без разрешения заняла коммунальный земельный участок. Она использовала его для сельскохозяйственных нужд.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Жительница села Тихополье Лозовского района Харьковской области незаконно заняла часть коммунальной земли возле канала Днепр-Донбасс.
Весной 2024 года она самовольно начала обрабатывать 0,0606 га земли в прибрежной защитной полосе. Женщина осуществила посев ячменя.
Что решил суд
В результате действий женщины Лозовская городская территориальная громада понесла убытки на сумму 561,75 гривны.
Суд признал женщину виновной в незаконном захвате земельного участка и назначил ей условное наказание с испытательным сроком на один год.
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