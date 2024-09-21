Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области женщина незаконно заняла землю для выращивания ячменя — как ее наказал суд arrow

В Харьковской области женщина незаконно заняла землю для выращивания ячменя — как ее наказал суд

21 сентября 2024 23:04
Виктория Козырь - редактор
В Харьковской области судили женщину за незаконное использование коммунальной земли
Заседание в суде. Иллюстративное фото: Стрыйский горрайонный суд
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области судили женщину, которая без разрешения заняла коммунальный земельный участок. Она использовала его для сельскохозяйственных нужд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Жительница села Тихополье Лозовского района Харьковской области незаконно заняла часть коммунальной земли возле канала Днепр-Донбасс.

Весной 2024 года она самовольно начала обрабатывать 0,0606 га земли в прибрежной защитной полосе. Женщина осуществила посев ячменя.

Что решил суд

В результате действий женщины Лозовская городская территориальная громада понесла убытки на сумму 561,75 гривны.

Суд признал женщину виновной в незаконном захвате земельного участка и назначил ей условное наказание с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Винницкой области мужчина под действием алкогольного опьянения решил отомстить своему знакомому за дочь. Он совершил над ним насильственные действия.

Также в Хмельницкой области суд рассматривал дело 34-летнего мужчины, уклонявшегося от военной службы. Мужчина получил повестку, но так и не явился в ТЦК.

суд земля правосудие Харьковская область судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:53 Девушка и ее брат сливали данные об ВСУ спецслужбам РФ — как их наказал суд

23:46 Магучих сладко поцеловала своего возлюбленного — видео

23:25 В Никополе оккупанты ударили по автомобилю с людьми — есть погибшие и раненые

23:08 В Харькове раздался взрыв — Россия попала в многоэтажку

23:04 В Харьковской области женщина незаконно заняла землю для выращивания ячменя — как ее наказал суд

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

22:49 Шовковский назвал тех, кто не сыграет с Лацио

22:33 В Хмельницкой области мужчина проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК — решение суда

22:30 В Минкульте назвали количество деятелей искусств, погибших на фронте

22:06 Харрис приняла приглашение на дебаты и вызвала Трампа, — CNN

21:43 Ситуация со светом в Украине — какие ограничения будут действовать завтра

23:53 Девушка и ее брат сливали данные об ВСУ спецслужбам РФ — как их наказал суд

23:46 Магучих сладко поцеловала своего возлюбленного — видео

23:25 В Никополе оккупанты ударили по автомобилю с людьми — есть погибшие и раненые

23:08 В Харькове раздался взрыв — Россия попала в многоэтажку

23:04 В Харьковской области женщина незаконно заняла землю для выращивания ячменя — как ее наказал суд

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

22:49 Шовковский назвал тех, кто не сыграет с Лацио

22:33 В Хмельницкой области мужчина проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК — решение суда

22:30 В Минкульте назвали количество деятелей искусств, погибших на фронте

22:06 Харрис приняла приглашение на дебаты и вызвала Трампа, — CNN

21:43 Ситуация со светом в Украине — какие ограничения будут действовать завтра

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации