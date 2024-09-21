В Харьковской области судили женщину за незаконное использование коммунальной земли

Заседание в суде. Иллюстративное фото: Стрыйский горрайонный суд

В Харьковской области судили женщину, которая без разрешения заняла коммунальный земельный участок. Она использовала его для сельскохозяйственных нужд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жительница села Тихополье Лозовского района Харьковской области незаконно заняла часть коммунальной земли возле канала Днепр-Донбасс.

Весной 2024 года она самовольно начала обрабатывать 0,0606 га земли в прибрежной защитной полосе. Женщина осуществила посев ячменя.

Что решил суд

В результате действий женщины Лозовская городская территориальная громада понесла убытки на сумму 561,75 гривны.

Суд признал женщину виновной в незаконном захвате земельного участка и назначил ей условное наказание с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Винницкой области мужчина под действием алкогольного опьянения решил отомстить своему знакомому за дочь. Он совершил над ним насильственные действия.

Также в Хмельницкой области суд рассматривал дело 34-летнего мужчины, уклонявшегося от военной службы. Мужчина получил повестку, но так и не явился в ТЦК.