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У Харківській області жінка незаконно зайняла землю для вирощування ячменю — як її покарав суд

21 вересня 2024 23:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області судили жінку за незаконне використання комунальної землі
Засідання в суді. Ілюстративне фото: Стрийський міськрайонний суд
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області судили жінку, яка без дозволу зайняла комунальну земельну ділянку. Вона використовувала її для сільськогосподарських потреб.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканка села Тихопілля Лозівського району Харківської області незаконно зайняла частину комунальної землі біля каналу Дніпро-Донбас.

Навесні 2024 року вона самовільно почала обробляти 0,0606 га землі в прибережній захисній смузі. Жінка здійснила посів ячменю.

Що вирішив суд

Внаслідок дій жінки Лозівська міська територіальна громада зазнала збитків на суму 561,75 гривні.

Суд визнав жінку винною у незаконному захопленні земельної ділянки та призначив їй умовне покарання з випробувальним строком на один рік.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік під дією алкогольного сп'яніння вирішив помститися своєму знайомому за доньку. Він вчинив над ним насильницькі дії.

Також у Хмельницькій області суд розглядав справу 34-річного чоловіка, який ухилявся від військової служби. Чоловік отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК.

суд земля правосуддя Харківська область судові рішення

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