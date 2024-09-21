У Харківській області судили жінку за незаконне використання комунальної землі

У Харківській області жінка незаконно зайняла землю для вирощування ячменю — як її покарав суд
У Харківській області судили жінку, яка без дозволу зайняла комунальну земельну ділянку. Вона використовувала її для сільськогосподарських потреб.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Мешканка села Тихопілля Лозівського району Харківської області незаконно зайняла частину комунальної землі біля каналу Дніпро-Донбас.
Навесні 2024 року вона самовільно почала обробляти 0,0606 га землі в прибережній захисній смузі. Жінка здійснила посів ячменю.
Що вирішив суд
Внаслідок дій жінки Лозівська міська територіальна громада зазнала збитків на суму 561,75 гривні.
Суд визнав жінку винною у незаконному захопленні земельної ділянки та призначив їй умовне покарання з випробувальним строком на один рік.
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