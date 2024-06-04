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В Харьковской области женщина подорвалась на российской мине

4 июня 2024 22:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области 66-летняя женщина подорвалась на мине
Саперы ищут мины. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Изюмщине Харьковской области женщина подорвалась на российской мине. Она получила повреждения стопы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 4 июня.

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Подрыв на вражеской мине

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в селе Каменка 66-летняя женщина наступила на мину российских оккупантов. Потерпевшая повредила стопу.

По предварительной информации, это была противопехотная фугасная мина (ПФМ-1).

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в селе Музыковка Херсонской области ребенок подорвался на мине. В результате взрыва российского боеприпаса мальчик получил многочисленные травмы.

Также в Николаевской области на мине подорвались двое мужчин. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.

прокуратура
оккупанты
Харьковская область
мины
война
ранение

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