В Харьковской области 66-летняя женщина подорвалась на мине

Саперы ищут мины. Фото: Новини.LIVE

На Изюмщине Харьковской области женщина подорвалась на российской мине. Она получила повреждения стопы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 4 июня.

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Подрыв на вражеской мине

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в селе Каменка 66-летняя женщина наступила на мину российских оккупантов. Потерпевшая повредила стопу.

По предварительной информации, это была противопехотная фугасная мина (ПФМ-1).

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в селе Музыковка Херсонской области ребенок подорвался на мине. В результате взрыва российского боеприпаса мальчик получил многочисленные травмы.

Также в Николаевской области на мине подорвались двое мужчин. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.