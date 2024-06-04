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У Харківській області жінка підірвалася на російській міні

4 червня 2024 22:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області 66-річна жінка підірвалася на міні
Сапери шукають міни. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Ізюмщині Харківської області жінка підірвалася на російській міні. Вона отримала пошкодження стопи.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 4 червня.

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"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у селі Кам'янка 66-річна жінка наступила на міну російських окупантів. Потерпіла пошкодила стопу.

За попередньою інформацією, це була протипіхотна фугасна міна (ПФМ-1).

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у селі Музиківка Херсонської області дитина підірвалася на міні. Внаслідок вибуху російського боєприпасу хлопчик отримав численні травми.

Також у Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії. 

прокуратура
окупанти
Харківська область
міни
війна
поранення

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