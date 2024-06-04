У Харківській області 66-річна жінка підірвалася на міні

У Харківській області жінка підірвалася на російській міні
На Ізюмщині Харківської області жінка підірвалася на російській міні. Вона отримала пошкодження стопи.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 4 червня.
Підрив на ворожій міні
"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у селі Кам'янка 66-річна жінка наступила на міну російських окупантів. Потерпіла пошкодила стопу.
За попередньою інформацією, це була протипіхотна фугасна міна (ПФМ-1).
Нагадаємо, у селі Музиківка Херсонської області дитина підірвалася на міні. Внаслідок вибуху російського боєприпасу хлопчик отримав численні травми.
Також у Миколаївській області на міні підірвалися двоє чоловіків. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії.
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