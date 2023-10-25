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В Харьковской ОВА анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов

25 октября 2023 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харьковской ОВА анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов
Женщина с детьми едет в наполненном людьми автобусе. Фото: Восток SOS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Харьковской области призывают граждан эвакуироваться из опасных территорий. Так, власти вскоре объявят принудительное выселение из 10 населенных пунктов региона для семей с детьми.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Причиной эвакуации являются российские обстрелы прифронтовых громад Харьковской области.

"Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской громад Купянского района. Там находится 275 детей", — заявил Синегубов.

По его словам, детей могут эвакуировать только с одним из родителей или другим опекуном.

"Рекомендуем гражданским лицам, прежде всего семьям с детьми, эвакуироваться из Боровской громады Изюмского района, в том числе из пгт Борово. Сейчас там проживает 8900 человек, из них — 844 ребенка", — отметил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что эвакуированные получат жилье, поддержку и сопровождение международных гуманитарных организаций. В частности, могут рассчитывать на одноразовую финансовую помощь, если решат уехать из Харьковщины. Также будет возможность отправиться на запад страны.

Напомним, что 24 октября российские оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибли двое гражданских мужчин 57 и 50 лет.

Позже МВД обнародовало фото с последствиями российской атаки на поселок.

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