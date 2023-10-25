У Харківській ОВА анонсували примусову евакуацію сімей із дітьми з 10 населених пунктів

Жінка з дітьми їде наповненим людьми автобусом. Фото: Восток SOS

У Харківській області закликають громадян евакуюватися з небезпечних територій. Так, влада незабаром оголосить примусове виселення з 10 населених пунктів регіону для сімей із дітьми.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Зазначається, що причиною евакуації є російські обстріли прифронтових громад Харківської області.

"Готуємо рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Там перебуває 275 дітей", — заявив Синєгубов.

За його словами, дітей можуть евакуювати лише з одним із батьків чи іншим опікуном.

"Рекомендуємо цивільним, передусім родинам із дітьми, евакуюватися з Борівської громади Ізюмського району, в тому числі з смт Борова. Зараз там проживає 8900 людей, серед них 844 дитини", — заначив Синєгубов.

Очільник ОВА додав, що евакуйовані отримають житло, підтримку та супровід міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу, якщо вирішать виїхати з Харківщини. Також буде змога вирушити на захід країни.

Нагадаємо, що 24 жовтня російські окупанти обстріляли с. Подоли Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків 57 та 50 років.

Пізніше МВС оприлюднило фото з наслідками російської атаки на селище.