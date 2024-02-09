В Харьковской ОВА назвали места попадания российских беспилотников

Работники ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Россия атаковала беспилотниками Харьков и Большой Бурлук в пятницу, 9 февраля. В результате обстрела российских оккупантов есть попадание в Немышлянском районе города.

Об этом Олег Синегубов написал в Telegram.

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Глава ОВА рассказал, что россияне повредили гражданскую инфраструктуру в Немышлянском районе Харькова и ударили по кафе в Большом Бурлуке.

Синегубов добавил, что на данный момент пострадавшие не обнаружены.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов. По словам мэра города Игоря Терехова, происходила атака беспилотников на гражданскую инфраструктуру.

Также мы сообщали, что взрывы вечером 9 февраля во время воздушной тревоги раздавались и в Одесской области. Там сообщили о работе ПВО.