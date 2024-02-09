У Харківській ОВА назвали місця влучання російських безпілотників
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Росія атакувала безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. Внаслідок обстрілу російських окупантів є влучання в Немишлянському районі міста.
Про це Олег Синєгубов написав у Telegram.
Атака БпЛА на Харків 9 лютого
Голова ОВА розповів, що росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Немишлянському районі Харкова та вдарили по кафе в Великому Бурлуку.
Синєгубов додав, що наразі постраждалих не виявлено.
Нагадаємо, що 9 лютого близько 22:45 в Харкові пролунала серія вибухів. За словами мера міста Ігоря Терехова, відбувалася атака безпілотників на цивільну інфраструктуру.
Також ми повідомляли, що вибухи ввечері 9 лютого під час повітряної тривоги лунали й в Одеській області. Там повідомили про роботу ППО.
Читайте Новини.LIVE!