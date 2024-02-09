У Харківській ОВА назвали місця влучання російських безпілотників

Працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Росія атакувала безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. Внаслідок обстрілу російських окупантів є влучання в Немишлянському районі міста.

Про це Олег Синєгубов написав у Telegram.

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Голова ОВА розповів, що росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Немишлянському районі Харкова та вдарили по кафе в Великому Бурлуку.

Синєгубов додав, що наразі постраждалих не виявлено.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що 9 лютого близько 22:45 в Харкові пролунала серія вибухів. За словами мера міста Ігоря Терехова, відбувалася атака безпілотників на цивільну інфраструктуру.

Також ми повідомляли, що вибухи ввечері 9 лютого під час повітряної тривоги лунали й в Одеській області. Там повідомили про роботу ППО.