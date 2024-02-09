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У Харківській ОВА назвали місця влучання російських безпілотників

9 лютого 2024 23:17
оновлено: 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харківській ОВА назвали місця влучання російських безпілотників
Працівники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Росія атакувала безпілотниками Харків та Великий Бурлук в п'ятницю, 9 лютого. Внаслідок обстрілу російських окупантів є влучання в Немишлянському районі міста.

Про це Олег Синєгубов написав у Telegram.

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Голова ОВА розповів, що росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Немишлянському районі Харкова та вдарили по кафе в Великому Бурлуку.

Синєгубов додав, що наразі постраждалих не виявлено.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що 9 лютого близько 22:45 в Харкові пролунала серія вибухів. За словами мера міста Ігоря Терехова, відбувалася атака безпілотників на цивільну інфраструктуру.

Також ми повідомляли, що вибухи ввечері 9 лютого під час повітряної тривоги лунали й в Одеській області. Там повідомили про роботу ППО.

Харків
безпілотники
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
атака

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