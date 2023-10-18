В Харьковской ОВА рассказали, сколько компенсаций начислено семьям погибших в Грозе

Последствия ракетного удара по селу Гроза. Фото: google.com

Членам 22 семей погибших в результате ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября уже выплатили более 290 тыс. грн. Денежная помощь другим пострадавшим будет предоставлена в ближайшее время.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Выплаты пострадавшим семьям

"В настоящее время уже начислено более 290 тыс. грн для выплат членам 22 семей погибших, согласно решению Шевченковской поселковой военной администрации. Выплаты другим пострадавшим будут осуществлены в ближайшее время", — сказал глава ОВА.

По его словам, также военной администрацией села предоставлена первоочередная помощь для устранения повреждений поврежденных домов.

Синегубов рассказал, что работы по временному устранению разрушений проведены в полном объеме посредством благотворительного фонда DRC и Международной организации по миграции.

"Продолжаем коммуникацию с другими международными партнерами. Уже произведены выплаты 23 пострадавшим семьям от благотворительного фонда "Актед" при поддержке ООН. Организация UNICEF, в свою очередь, осуществляет выплаты девяти пострадавшим семьям с детьми", — отметил чиновник.

Кроме того, особое внимание уделили детям, которые в результате российского теракта остались без родителей. Над 11 такими детьми уже оформлено попечительство близких родственников.

Напомним, что 12 октября Национальная полиция идентифицировала всех погибших в результате ракетного удара российских войск по кафе в Харьковской области. В результате вражеских обстрелов села Гроза погибли 59 человек, которые были на поминках погибшего военного.