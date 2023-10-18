В Харьковской ОВА рассказали, сколько компенсаций начислено семьям погибших в Грозе
Членам 22 семей погибших в результате ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября уже выплатили более 290 тыс. грн. Денежная помощь другим пострадавшим будет предоставлена в ближайшее время.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Выплаты пострадавшим семьям
"В настоящее время уже начислено более 290 тыс. грн для выплат членам 22 семей погибших, согласно решению Шевченковской поселковой военной администрации. Выплаты другим пострадавшим будут осуществлены в ближайшее время", — сказал глава ОВА.
По его словам, также военной администрацией села предоставлена первоочередная помощь для устранения повреждений поврежденных домов.
Синегубов рассказал, что работы по временному устранению разрушений проведены в полном объеме посредством благотворительного фонда DRC и Международной организации по миграции.
"Продолжаем коммуникацию с другими международными партнерами. Уже произведены выплаты 23 пострадавшим семьям от благотворительного фонда "Актед" при поддержке ООН. Организация UNICEF, в свою очередь, осуществляет выплаты девяти пострадавшим семьям с детьми", — отметил чиновник.
Кроме того, особое внимание уделили детям, которые в результате российского теракта остались без родителей. Над 11 такими детьми уже оформлено попечительство близких родственников.
Напомним, что 12 октября Национальная полиция идентифицировала всех погибших в результате ракетного удара российских войск по кафе в Харьковской области. В результате вражеских обстрелов села Гроза погибли 59 человек, которые были на поминках погибшего военного.
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