У Харківській ОВА розповіли, скільки компенсацій нараховано родинам загиблих у Грозі

Наслідки ракетного удару по селу Гроза. Фото: google.com

Членам 22 родин загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза Харківської області 5 жовтня вже виплатили понад 290 тис. грн. Грошова допомога іншим постраждалим буде надана найближчим часом.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Виплати постраждалим сім'ям

"Наразі уже нараховано понад 290 тис. грн для виплат членам 22 родин загиблих, відповідно до рішення Шевченківської селищної військової адміністрації. Виплати іншим постраждалим будуть здійснені найближчим часом", — сказав очільник ОВА.

За його словами, також військовою адміністрацією села надана першочергова допомога для усунення пошкоджень пошкоджених будинків.

Синєгубов розповів, що роботи з тимчасового усунення руйнувань проведено у повному обсязі за допомоги благодійного фонду DRC та Міжнародної організації з міграції.

"Продовжуємо комунікацію з іншими міжнародними партнерами. Уже здійснено виплати 23 постраждалим сім'ям від благодійного фонду "Актед" за підтримки ООН. Організація UNICEF, своєю чергою, здійснює виплати дев'яти постраждалим сім'ям з дітьми", — зазначив посадовець.

Крім того, особливу увагу приділили дітям, які внаслідок російського теракту залишилися без батьків. Над 11 такими дітьми уже оформлено опікунство близьких родичів.

Нагадаємо, що 12 жовтня Національна поліція ідентифікувала всіх загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по кафе на Харківщині. Загалом внаслідок ворожого обстрілу села Гроза загинуло 59 людей, які були на поминках загиблого військового.