В Харьковской ОВА составили план на случай длительного отключения электричества

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области усиливают помощь местным жителям на случай возможных длительных перебоев в подаче электричества. К примеру, в регионе установлены почти 930 Пунктов Несокрушимости.

Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram.

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Синегубов сообщил, что в Пунктах Несокрушимости доступны генераторы, интернет, отопление, зоны для отдыха, медицинские наборы. При необходимости здесь можно подзарядить электронные устройства, подогреть еду и узнать нужную информацию.

"За время полномасштабной войны Пунктами Несокрушимости воспользовались более 200 тысяч жителей Харьковщины", — говорит он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на совещании. Фото: t.me/synegubov

Также Синегубов указал, что сеть этих пунктов также распространяется на сообщества, расположенные близко к линии фронта — в Купянщину для Пунктов Несокрушимости было доставлено девять устройств Starlink.

При этом он добавил, что ближайший Пункт Несокрушимости можно найти на веб-сайте или через мобильное приложение "Дія".

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.

Также известно, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей.