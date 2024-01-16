Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской ОВА составили план на случай длительного отключения электричества arrow

В Харьковской ОВА составили план на случай длительного отключения электричества

16 января 2024 19:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харьковской ОВА составили план на случай длительного отключения электричества
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области усиливают помощь местным жителям на случай возможных длительных перебоев в подаче электричества. К примеру, в регионе установлены почти 930 Пунктов Несокрушимости.

Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Читайте также:

В Харьковской области составили план на случай длительных отключений света

Синегубов сообщил, что в Пунктах Несокрушимости доступны генераторы, интернет, отопление, зоны для отдыха, медицинские наборы. При необходимости здесь можно подзарядить электронные устройства, подогреть еду и узнать нужную информацию.

"За время полномасштабной войны Пунктами Несокрушимости воспользовались более 200 тысяч жителей Харьковщины", — говорит он.

Олег Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на совещании. Фото: t.me/synegubov

Также Синегубов указал, что сеть этих пунктов также распространяется на сообщества, расположенные близко к линии фронта — в Купянщину для Пунктов Несокрушимости было доставлено девять устройств Starlink.

При этом он добавил, что ближайший Пункт Несокрушимости можно найти на веб-сайте или через мобильное приложение "Дія".

Олег Синегубов
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.

Также известно, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. 

Харьков
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение
война в Украине
отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме