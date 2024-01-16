В Харьковской ОВА составили план на случай длительного отключения электричества
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области усиливают помощь местным жителям на случай возможных длительных перебоев в подаче электричества. К примеру, в регионе установлены почти 930 Пунктов Несокрушимости.
Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram.
В Харьковской области составили план на случай длительных отключений света
Синегубов сообщил, что в Пунктах Несокрушимости доступны генераторы, интернет, отопление, зоны для отдыха, медицинские наборы. При необходимости здесь можно подзарядить электронные устройства, подогреть еду и узнать нужную информацию.
"За время полномасштабной войны Пунктами Несокрушимости воспользовались более 200 тысяч жителей Харьковщины", — говорит он.
Также Синегубов указал, что сеть этих пунктов также распространяется на сообщества, расположенные близко к линии фронта — в Купянщину для Пунктов Несокрушимости было доставлено девять устройств Starlink.
При этом он добавил, что ближайший Пункт Несокрушимости можно найти на веб-сайте или через мобильное приложение "Дія".
Напомним, что украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.
Также известно, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей.
Читайте Новини.LIVE!