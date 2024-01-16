У Харківській ОВА склали план на випадок тривалого відключення електрики
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області посилюють допомогу місцевим мешканцям на випадок можливих тривалих перебоїв у подачі електрики. Наприклад, у регіоні встановлено майже 930 Пунктів Незламності.
Про це Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
На Харківщині склали план на випадок тривалих відключень світла
Синєгубов повідомив, що у Пунктах Незламності доступні генератори, інтернет, опалення, зони для відпочинку, медичні набори. При необхідності тут можна підзарядити електронні пристрої, підігріти їжу та дізнатися про потрібну інформацію.
"За час повномасштабної війни Пунктами Незламності скористалися понад 200 тисяч мешканців Харківщини", — каже він.
Також Синєгубов зазначив, що мережа цих пунктів також поширюється на спільноти, розташовані близько до лінії фронту — до Куп'янщини для Пунктів Незламності було доставлено дев'ять пристроїв Starlink.
При цьому він додав, що найближчий Пункт Незламності можна знайти на вебсайті або через мобільний додаток "Дія".
Нагадаємо, що українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключення електроенергії. Однак ця ситуація ще може змінитися не на краще.
Також відомо, що зараз в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією всіх споживачів.
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