Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской ОВА заявили о значительном росте количества поджогов авто военных arrow

В Харьковской ОВА заявили о значительном росте количества поджогов авто военных

31 июля 2024 21:26
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано около 40 поджогов автомобилей военных
Сгоревшее военное авто. Фото: Виктория Ковач/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове произошло около 40 случаев поджогов автомобилей ВСУ. По его словам, в основном их совершают несовершеннолетние.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона в среду, 31 июля.

Читайте также:

Подробности деятельности поджигателей

Синегубов отметил, что все подобные преступления были раскрыты, а виновники получили наказание. Он добавил, что россияне вербуют лиц для совершения поджогов через телеграмм-каналы.

"Да, есть такая схема, что россияне через телеграмм-каналы вербуют людей, для поджогов автомобилей ВСУ. В среднем они предлагают за это от 20 до 40 тысяч гривен. В основном, субъектами таких преступлений являются преимущественно несовершеннолетние, а иногда и дети", — заявил глава ОВА.

Напомним, в Киеве задержали лиц, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Также мы писали, что правоохранители задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ поджигали автомобили Сил обороны Украины. Через две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.

война Харьков авто Украина поджог военные Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом