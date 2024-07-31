Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано около 40 поджогов автомобилей военных

В Харьковской ОВА заявили о значительном росте количества поджогов авто военных
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове произошло около 40 случаев поджогов автомобилей ВСУ. По его словам, в основном их совершают несовершеннолетние.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона в среду, 31 июля.
Подробности деятельности поджигателей
Синегубов отметил, что все подобные преступления были раскрыты, а виновники получили наказание. Он добавил, что россияне вербуют лиц для совершения поджогов через телеграмм-каналы.
"Да, есть такая схема, что россияне через телеграмм-каналы вербуют людей, для поджогов автомобилей ВСУ. В среднем они предлагают за это от 20 до 40 тысяч гривен. В основном, субъектами таких преступлений являются преимущественно несовершеннолетние, а иногда и дети", — заявил глава ОВА.
Напомним, в Киеве задержали лиц, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Также мы писали, что правоохранители задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ поджигали автомобили Сил обороны Украины. Через две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.
Читайте Новини.LIVE!