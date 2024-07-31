Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано около 40 поджогов автомобилей военных

Сгоревшее военное авто. Фото: Виктория Ковач/Facebook

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове произошло около 40 случаев поджогов автомобилей ВСУ. По его словам, в основном их совершают несовершеннолетние.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона в среду, 31 июля.

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Подробности деятельности поджигателей

Синегубов отметил, что все подобные преступления были раскрыты, а виновники получили наказание. Он добавил, что россияне вербуют лиц для совершения поджогов через телеграмм-каналы.

"Да, есть такая схема, что россияне через телеграмм-каналы вербуют людей, для поджогов автомобилей ВСУ. В среднем они предлагают за это от 20 до 40 тысяч гривен. В основном, субъектами таких преступлений являются преимущественно несовершеннолетние, а иногда и дети", — заявил глава ОВА.

Напомним, в Киеве задержали лиц, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Также мы писали, что правоохранители задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ поджигали автомобили Сил обороны Украины. Через две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.