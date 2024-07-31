Синєгубов заявив, що в Харкові зафіксовано близько 40 підпалів автівок військових

Згорівше військове авто. Фото: Вікторія Ковач/Facebook

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові відбулося близько 40 випадків підпалів автомобілів ЗСУ. За його словами, переважно їх здійснюють неповнолітні.

Про це він розповів в ефірі телемарафону в середу, 31 липня.

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Синєгубов зазначив, що всі подібні злочини були розкриті, а винуватці отримали покарання. Він додав, що росіяни вербують осіб для здійснення підпалів через телеграм-канали.

"Так, є така схема, що росіяни через телеграм-канали вербують людей, для підпалів автівок ЗСУ. В середньому вони пропонують за це від 20 до 40 тисяч гривень. В основному, суб’єктами таких злочинів є переважно неповнолітні, а подекуди і діти", — заявив голова ОВА.

Нагадаємо, у Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Також ми писали, що правоохоронці затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ підпалювали автомобілі Сил оборони України. За два тижні злочинці намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, за що тепер їх очікує ув'язнення.