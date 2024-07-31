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У Харківській ОВА заявили про значний зріст кількості підпалів авто військових

31 липня 2024 21:26
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Синєгубов заявив, що в Харкові зафіксовано близько 40 підпалів автівок військових
Згорівше військове авто. Фото: Вікторія Ковач/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові відбулося близько 40 випадків підпалів автомобілів ЗСУ. За його словами, переважно їх здійснюють неповнолітні.

Про це він розповів в ефірі телемарафону в середу, 31 липня.

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Синєгубов зазначив, що всі подібні злочини були розкриті, а винуватці отримали покарання. Він додав, що росіяни вербують осіб для здійснення підпалів через телеграм-канали.

"Так, є така схема, що росіяни через телеграм-канали вербують людей, для підпалів автівок ЗСУ. В середньому вони пропонують за це від 20 до 40 тисяч гривень. В основному, суб’єктами таких злочинів є переважно неповнолітні, а подекуди і діти", — заявив голова ОВА.

Нагадаємо, у Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Також ми писали, що правоохоронці затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ підпалювали автомобілі Сил оборони України. За два тижні злочинці намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, за що тепер їх очікує ув'язнення. 

війна Харків авто Україна підпал військові Олег Синєгубов

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