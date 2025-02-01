Атака Шахедом на Харьков 1 февраля — прокуратура рассказала подробности последствий

Руины дома в Холодногорском районе. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители фиксируют последствия российской атаки ударными беспилотниками "Шахед" по Харькову. Один из них попал в жилой дом, есть жертвы.

Об этом Новини.LIVE рассказал начальник управления противодействия военным преступлениям РФ Спартак Борисенко.

Читайте также:

Последствия российской атаки по Холодногорскому району в Харькове

Спартак Борисенко сообщил, что сегодня, 1 января, около 07:30 российские военные с применением семи БпЛА типа "Шахед" совершили атаку на Харьковскую область.

"Один из БпЛА типа "Шахед" попал в частный жилой дом в Холодногорском районе города Харькова. В результате атаки одна женщина 65 лет погибла и еще четыре человека, из которых два мужчины и две пожилые женщины, получили ранения различной степени тяжести. В результате атаки также пострадало около 10 частных домов", — рассказал правоохранитель.

Разбор завалов в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Сейчас на месте работают следователи и прокуроры с целью установления и фиксации последствий атаки. По данному факту Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (Нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в Полтаве продолжается поисково-спасательная операция после попадания российской ракеты в многоэтажку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный и дроновый удар России.