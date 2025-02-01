Атака Шахедом на Харків 1 лютого — прокуратура розповіла подробиці наслідків

Руїни будинку в Холодногірському районі. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці фіксують наслідки російської атаки ударними безпілотниками "Шахед" по Харкову. Один із них влучив в житловий будинок, є жертви.

Про це Новини.LIVE розповів начальник управління протидії воєнним злочинам РФ Спартак Борисенко.

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Наслідки російської атаки по Холодногірському району в Харкові

Спартак Борисенко повідомив, що сьогодні, 1 січня, близько о 07:30 російські військові із застосуванням семи БпЛА типу "Шахед" здійснили атаку на Харківську область.

"Один із БпЛА типу "Шахед" влучив в приватний житловий будинок у Холодногірському районі міста Харкова. Внаслідок атаки одна жінка 65 років загинула та ще чотири особи, з яких два чоловіки та дві літні жінки, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок атаки також постраждали близько 10 приватних будинків", — розповів правоохоронець.

Розбір завалів у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Наразі на місці працюють слідчі та прокурори з метою встановлення та фіксації наслідків атаки. За зазначеним фактом Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

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