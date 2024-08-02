В Харькове правоохранители нашли мертвым 15-летнего Богдана Шевченко

В Харьковском лесу исчез подросток — 15-летнего парня нашли мертвым
В Харькове в Алексеевском лесу было обнаружено тело 15-летнего Богдана Шевченко. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство", обстоятельства смерти устанавливаются.
Об этом сообщило издание Суспільне Харків.
В Харькове в лесу нашли мертвым 15-летнего парня
По данным пресс-секретаря областного управления полиции Елены Соболевской, 1 августа в Харькове нашли тело 15-летнего Богдана Шевченко.
"Обстоятельства смерти устанавливаются. Следователями открыто уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство"", — отметила Соболевская.
О завершении поисков подростка сообщили также на странице поисково-спасательного отряда "Милена" в Instagram.
Руководитель "Милены" Сергей Осман рассказал, что тело мальчика обнаружили в Алексеевском лесу.
"К нам поступило обращение от полиции, что исчез мальчик 15-летний и нужен поиск на местности. Поиск на местности планировался на 12 часов дня. Мы как раз туда приехали в 12:00, а там уже были сотрудники полиции. Мы также привлекли кинологическую организацию "Щит", мы с ними сотрудничаем. Только приехали туда и даже поиск еще не начался, мы даже не раздали квадраты для поиска, а поступила информация от полиции, что мальчик найден", — сообщил Осман.
Напомним, правоохранители Львовщины после недельных поисков нашли пропавшую 11-летнюю жительницу Равы-Русской Соломию Веклич, которая пропала 20 июля. Девочку обнаружили в лесном массиве в шести километрах от дома.
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