У Харкові правоохоронці знайшли мертвим 15-річного Богдана Шевченка

Правоохоронці у лісі. Фото: Нацполіція

У Харкові в Олексіївському лісі було знайдено тіло 15-річного Богдана Шевченка. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство", обставини смерті наразі встановлюються.

Про це повідомило видання Суспільне Харків.

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За даними речниці обласного управління поліції Олени Соболевської, 1 серпня у Харкові знайшли тіло 15-річного Богдана Шевченка.

Зниклий хлопець. Фото: ПРЗ "Мілена"

"Обставини смерті встановлюються. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство"", — зазначила Соболевська.

Про завершення пошуків підлітка повідомили також на сторінці пошуково-рятувального загону "Мілена" в Instagram.

Допис "Мілена" про завершення пошуків. Фото: скриншот

Керівник "Мілени" Сергій Осман розповів, що тіло хлопчика знайшли в Олексіївському лісі.

"До нас надійшло звернення від поліції, що зник хлопчик 15-річний і потрібен пошук на місцевості. Пошук на місцевості планувався на 12 годину дня. Ми якраз туди приїхали о 12:00, а там вже були працівники поліції. Ми також залучили кінологічну організацію "Щит", ми з ними співпрацюємо. Тільки приїхали туди, і навіть пошук ще не розпочався, ми навіть не роздали квадрати для пошуку, а надійшла інформація від поліції, що хлопчик знайдений", — повідомив Осман.

Нагадаємо, правоохоронці Львівщини після тижневих пошуків знайшли зниклу 11-річну мешканку Рави-Руської Соломію Веклич, яка пропала 20 липня. Дівчинку виявили у лісовому масиві за шість кілометрів від дому.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік підозрюється у навмисному вбивстві своєї цивільної дружини. Досудове розслідування виявило, що чоловік протягом тривалого часу труїв жінку.