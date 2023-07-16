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В Харькове 20-летний парень убил семью и спровоцировал смертельное ДТП

16 июля 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове 20-летний парень убил семью и спровоцировал смертельное ДТП
Задержание злоумышленника в Харькове. Фото: Полиция Харьковской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове полиция задержала 20-летнего молодого человека, который угнал авто Daewoo Lanos и насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на улице Гвардейцев-Широновцев. В последствии стало также известно, что преступник перед этим убил дома свою семью.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Полицейские установили, что подозреваемый является виновником смерти трех членов своей семьи: матери, сестры и мужчины, проживавшего с его матерью. Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства этого трагического инцидента.

Также сообщается, что злоумышленник был задержан, в отношении его начато уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

"Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На местах совершения преступлений работают следственно-опротивительные группы, криминалисты", — говорится в сообщении.

Харьков
Задержанный злоумышленник в Харькове. Фото: полиция 
Харьков
Угон авто в Харькове. Фото: полиция
Харьков
Убийство в Харькове. Фото: полиция

Напомним, что Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, по заключению которого обвиняемый в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

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