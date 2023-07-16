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У Харкові 20-річний хлопець вбив сім'ю та спровокував смертельну ДТП

16 липня 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові 20-річний хлопець вбив сім'ю та спровокував смертельну ДТП
Затримання зловмисника у Харкові. Фото: Поліція Харківської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові поліція затримала 20-річного молодика, який викрав авто Daewoo Lanos та насмерть збив пішохода. ДТП трапилась на вулиці Гвардійців-Широнівців. Надалі стало також відомо, що злочинець перед цим убив вдома свою сім'ю.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Поліцейські встановили, що підозрюваний є винуватцем смерті трьох членів своєї сім'ї: матері, сестри та чоловіка, який проживав із його матір'ю. Наразі встановлюються всі деталі та обставини цього трагічного інциденту.

Також повідомляється, що зловмисника було затримано, стосовно нього розпочато кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство".

"Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти", — йдеться у повідомленні.

Харків
Затриманий зловмисник у Харкові. Фото: поліція
Харків
Викрадення авто в Харкові. Фото: поліція
Харьков
Вбивство у Харкові. Фото: поліція

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, за висновком якого обвинувачений у умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

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