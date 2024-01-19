В Харькове 77% потребителей имеют задолженность за свет — будут ли выключать электричество

Платеж за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове около 77% потребителей имеют долги за свет, из которых практически у трети сумма задолженности превышает 10 тысяч гривен. Впрочем, отключать электроэнергию пока не планируют.

Об этом сообщил гендиректора по коммерческим вопросам ЧАО "Харьковэнергосбыт" Сергей Труба в эфире телемарафона.

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Харьковчане имеют задолженность за свет

"Сложилась очень критическая ситуация с неплательщиками по Харькову. У нас почти 77% имеют задолженность. По области показатель несколько ниже — 74%", — рассказал Сергей Тригуб.

Отмечается, несмотря на то, что отключение электричества пока не планируется для жителей Харьковщины из-за территориальных особенностей, реестр отключений общин меняется. Это создает определенную угрозу отдельным населенным пунктам.

"Реестр постоянно меняется. Он динамичен. Даже если какая-то территория, община на сегодняшний день не подпадает под отключение, то завтра она может и подпасть", — сказал Тригуба.

Также, по словам Сергея Тригубы, при отключении электроэнергии начисляется пеня, а подключение к сети будет производиться за плату: до 1000 грн за квартиру и до 3 тысяч гривен за частный дом.

Напомним, несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, у нас, вероятно, еще могут повториться блекауты, которые были осенью 2022 года. Энергетики пока не могут гарантировать, что отключений света в Украине не будет.

Добавим, в Украине власти вернули возможность отключения электрической энергии потребителям, у которых накопилась задолженность за коммунальные услуги. Решение распространяется на бытовых потребителей и предприятия, не считающиеся критической инфраструктурой.