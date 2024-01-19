У Харкові 77% споживачів мають заборгованість за світло — чи вимикатимуть електрику

Платіжки за комунальні послуги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові близько 77% споживачів мають борги за світло, з яких практично у третини сума заборгованості перевищує 10 тисяч гривень. Втім, відключати електроенергію поки не планують.

Про це повідомив гендиректора з комерційних питань ПрАТ "Харківенергозбут" Сергій Труба в ефірі телемарафону.

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"Склалася дуже критична ситуація із неплатниками по Харкову. У нас майже 77% мають заборгованість. По області показник дещо нижчий — 74%", — розповів Сергій Тригуба.

Зазначається, попри те що відключення електрики поки не планується для жителів Харківщини через територіальні особливості, реєстр відключень громад змінюється. Це створює певну загрозу для окремих населених пунктів.

"Реєстр постійно змінюється. Він динамічний. Навіть якщо якась територія, громада на сьогодні не підпадає під відключення, то завтра вона може й підпасти", — сказав Тригуба.

Також, за словами Сергія Тригуби, при відключенні електроенергії нараховується пеня, а підключення до мережі буде здійснюватися за плату: до 1000 грн за квартиру та до 3 тисяч гривень за приватний будинок.

Нагадаємо, незважаючи на те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.

Додамо, в Україні влада повернула можливість відключення електричної енергії споживачам, у яких накопичилася заборгованість за комунальні послуги. Рішення поширюється на побутових споживачів та підприємства, які не вважаються критичною інфраструктурою.