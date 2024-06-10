Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове аварийные отключения света — в "Укрэнерго" назвали причину arrow

В Харькове аварийные отключения света — в "Укрэнерго" назвали причину

10 июня 2024 17:32
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Аварийные отключения света в Харькове – в чем причина
Линии электропередач. Фото: pro-consulting.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Харькове были введены аварийные отключения света для промышленности и жителей города. Они соединены с техническими осложнениями в магистральной сети.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Причины аварийных отключений в Харькове

"Сегодня, 10 июня, "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей в городе Харьков", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" уточнили, что объем аварийных отключений незначительный. Они соединены с техническими осложнениями в магистральной сети.

Также в компании были допущены перерывы в электроснабжении объектов критической инфраструктуры.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, что в Украине практически каждый день действуют графики отключений света. При этом возможны и аварийные отключения, если были нарушены лимиты потребления электроэнергии, определяемые "Укрэнерго".

Графики отключения света сегодня будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.

К слову, с 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.

отключения света
свет
электроэнергия
война в Украине
Электричество
энергетика
Укрэнерго

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня