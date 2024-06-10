Аварийные отключения света в Харькове – в чем причина

Линии электропередач. Фото: pro-consulting.ua

В Харькове были введены аварийные отключения света для промышленности и жителей города. Они соединены с техническими осложнениями в магистральной сети.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Причины аварийных отключений в Харькове

"Сегодня, 10 июня, "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей в городе Харьков", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" уточнили, что объем аварийных отключений незначительный. Они соединены с техническими осложнениями в магистральной сети.

Также в компании были допущены перерывы в электроснабжении объектов критической инфраструктуры.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, что в Украине практически каждый день действуют графики отключений света. При этом возможны и аварийные отключения, если были нарушены лимиты потребления электроэнергии, определяемые "Укрэнерго".

Графики отключения света сегодня будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.

К слову, с 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.