Аварійні відключення світла в Харкові — в чому причина

У Харкові аварійні відключення світла — в "Укренерго" назвали причину
У Харкові запровадили аварійні відключення світла для промисловості та мешканців міста. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram в понеділок, 10 червня.
Причини аварійних відключень у Харкові
"Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у місті Харків", — йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" уточнили, що обсяг аварійних відключень є незначним. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.
Також у компанії допустили перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Ситуація з електроенергією в Україні
Нагадаємо, що в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. При цьому можливі й аварійні відключення, якщо було порушено ліміти споживання електроенергії, які визначає "Укренерго".
Графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.
До слова, з 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.
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