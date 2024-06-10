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У Харкові аварійні відключення світла — в "Укренерго" назвали причину

10 червня 2024 17:32
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Аварійні відключення світла в Харкові — в чому причина
Лінії електропередач. Фото: pro-consulting.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Харкові запровадили аварійні відключення світла для промисловості та мешканців міста. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram в понеділок, 10 червня.

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Причини аварійних відключень у Харкові

"Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у місті Харків", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що обсяг аварійних відключень є незначним. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.

Також у компанії допустили перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Ситуація з електроенергією в Україні

Нагадаємо, що в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. При цьому можливі й аварійні відключення, якщо було порушено ліміти споживання електроенергії, які визначає "Укренерго".

Графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.

До слова, з 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.

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світло
електроенергія
війна в Україні
Електрика
енергетика
Укренерго

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