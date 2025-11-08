Отключение света в Харькове 8 ноября — действуют аварийные графики

Ремонт энергообъектов после обстрелов. Фото: ДТЭК

После российских атак 8 ноября в Харькове есть дефицит электроэнергии. В городе ввели аварийные отключения, также есть перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Терехов рассказал, что сегодня россияне били по украинской энергетике. Дроны и ракеты летели по энергообъектам в разных областях.

"В Харькове ощутимый дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" вынуждено вводить аварийные отключения", — говорится в сообщении.

В то же время из-за недостатка напряжения в определенных районах Харькова уже есть временные перебои с водоснабжением. Однако коммунальные службы работают над восстановлением, и это произойдет сразу, как позволит ситуация.

По словам городского головы, метро в городе сейчас работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменили автобусными маршрутами. Город держит ситуацию под контролем.

"Но проблема не только в Харькове. По всей стране — от Львова до Сум, от Одессы до Чернигова — энергетики ликвидируют последствия очередной волны российских ударов по нашей энергетике", — отметил Игорь Терехов.

Он отметил, что в Харькове действует 101 Пункт несокрушимости. Там есть тепло, свет, горячий чай и люди, которые готовы помочь.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, из-за обстрелов РФ 8 ноября в Киеве ввели экстренные отключения света. Местных жителей призывают разумно использовать электроэнергию.

Также сложная ситуация на Полтавщине. В Горишних Плавнях ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ударов по энергообъектам.