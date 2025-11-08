Відключення світла у Харкові 8 листопада — діють аварійні графіки

Ремонт енергооб'єктів після обстрілів. Фото: ДТЕК

Після російських атак 8 листопада у Харкові є дефіцит електроенергії. В місті запровадили аварійні відключення, також є перебої з водопостачанням.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Відключення світла у Харкові 8 листопада

Терехов розповів, що сьогодні росіяни били по українській енергетиці. Дрони та ракети летіли по енергооб'єктах у різних областях.

"У Харкові відчутний дефіцит електроенергії. "Укренерго" змушене вводити аварійні відключення", — йдеться у повідомленні.

Водночас через нестачу напруги у певних районах Харкова вже є тимчасові перебої з водопостачанням. Однак комунальні служби працюють над відновленням і це відбудеться одразу, як дозволить ситуація.

За словами міського голови, метро в місті зараз працює в режимі укриття. Наземний електротранспорт замінили автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем.

"Але проблема не лише у Харкові. По всій країні — від Львова до Сум, від Одеси до Чернігова — енергетики ліквідовують наслідки чергової хвилі російських ударів по нашій енергетиці", — наголосив Ігор Терехов.

Він зазначив, що у Харкові діє 101 Пункт незламності. Там є тепло, світло, гарячий чай та люди, які готові допомогти.

Нагадаємо, через обстріли РФ 8 листопада у Києві ввели екстрені відключення світла. Місцевих жителів закликають розумно використовувати електроенергію.

Також складна ситуація на Полтавщині. У Горішніх Плавнях ввели режим надзвичайної ситуації через удари по енергооб'єктах.