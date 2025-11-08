Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові аварійні відключення — Терехов розкрив наслідки атаки

У Харкові аварійні відключення — Терехов розкрив наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 08:52
Оновлено: 09:20
Відключення світла у Харкові 8 листопада — діють аварійні графіки
Ремонт енергооб'єктів після обстрілів. Фото: ДТЕК

Після російських атак 8 листопада у Харкові є дефіцит електроенергії. В місті запровадили аварійні відключення, також є перебої з водопостачанням.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Харкові 8 листопада 

Терехов розповів, що сьогодні росіяни били по українській енергетиці. Дрони та ракети летіли по енергооб'єктах у різних областях.

"У Харкові відчутний дефіцит електроенергії. "Укренерго" змушене вводити аварійні відключення", — йдеться у повідомленні. 

Водночас через нестачу напруги у певних районах Харкова вже є тимчасові перебої з водопостачанням. Однак комунальні служби працюють над відновленням і це відбудеться одразу, як дозволить ситуація.

За словами міського голови, метро в місті зараз працює в режимі укриття. Наземний електротранспорт замінили автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем.

"Але проблема не лише у Харкові. По всій країні — від Львова до Сум, від Одеси до Чернігова — енергетики ліквідовують наслідки чергової хвилі російських ударів по нашій енергетиці", — наголосив Ігор Терехов.

Він зазначив, що у Харкові діє 101 Пункт незламності. Там є тепло, світло, гарячий чай та люди, які готові допомогти.  

Відключення світла у Харкові 8 листопада
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, через обстріли РФ 8 листопада у Києві ввели екстрені відключення світла. Місцевих жителів закликають розумно використовувати електроенергію. 

Також складна ситуація на Полтавщині. У Горішніх Плавнях ввели режим надзвичайної ситуації через удари по енергооб'єктах. 

Харків електроенергія обстріли Ігор Терехов війна в Україні відключення світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації