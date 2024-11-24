Харьковский бизнесмен производил безакцизные товары — что решил суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

Бизнесмен из Харьковской области незаконно производил сигареты без акцизных марок и продавал их. Во время обыска весь товар изъяли и передали на нужды Вооруженных сил.

Об этом говорится в судебном приговоре.

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Детали дела

Согласно материалам дела, директор одного из местных предприятий в регионе организовал незаконный бизнес. Он соответствующих разрешений закупал, хранил и производил контрафактную продукцию в целях сбыта.

Об этом узнали правоохранители и на четырех складах в Харькове провели обыски, во время которых изъяли более 100 тыс. пачек сигарет известных брендов без акцизных марок. Среди обнаруженного — пачки с маркировкой Marlboro, Winston, Sobranie, а также менее известные марки. Продукция хранилась в специально оборудованных помещениях в городе и области.

Отмечается, что обыски проходили в несколько волн, первый прошел в начале октября 2023 года. Тогда было изъято около 15 тысяч. пачек сигарет. В том же году в ноябре прошли еще три обыска. Тогда количество изъятой продукции возросло до более чем 100 тыс. В схеме также использовали помещения, которые, по словам очевидцев, сдавались в аренду под коммерческие нужды.

Решение суда

Приняв во внимание все обстоятельства, Харьковский районный суд признал "бизнесмена" виновным в совершении уголовного преступления, и назначить наказание в виде штрафа, что составляет 85 тыс. грн. Кроме того, суд также постановил конфисковать незаконно изготовленный товар и передать его Общественной организации "Харьковское Объединение свет" для нужд Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в Сумской области Свидетель Иеговы отказался от мобилизации из-за "религиозных взглядов". Суд приговорил его к лишению свободы.

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