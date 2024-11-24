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У Харкові бізнесмен виготовляв безакцизні товари — рішення суду

24 листопада 2024 13:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Харківський бізнесмен виготовляв безакцизні товари — що вирішив суд
Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Бізнесмен з Харківської області незаконно виготовляв сигарети без акцизних марок та продавав їх. Під час обшуку весь товар вилучили та передали його на потреби Збройних сил. 

Про це йдеться в судовому вироку

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, директор одного з місцевих підприємств в регіоні організував незаконний бізнес. Він відповідних дозволів закуповував, зберігав і виготовляв контрафактну продукцію з метою збуту.

Про це дізналися правоохоронці і на чотирьох складах в Харкові провели обшуки, під час яких вилучили понад 100 тис. пачок сигарет відомих брендів без акцизних марок. Серед виявленого — пачки з маркуванням Marlboro, Winston, Sobranie, а також менш відомі марки. Продукція зберігалася в спеціально обладнаних приміщеннях у місті та області.

Зазначається, що обшуки проходили у кілька хвиль, перший відбувся на початку жовтня 2023 року. Тоді було вилучено близько 15 тис. пачок сигарет. Того ж року у листопаді відбулися ще три обшуки. Тоді кількість вилученої продукції зросла до понад 100 тис. У схемі також використовували приміщення, які, за словами очевидців, здавалися в оренду під комерційні потреби.

Рішення суду

Взявши до уваги усі обставини, Харківський районний суд визнав "бізнесмена" винним у вчиненні кримінального правопорушення, та призначити покарання у виді штрафу, що становить 85 тис. грн. Крім того, суд також ухвалив конфіскувати незаконно виготовлений товар та передати його Громадській організації "Харківське Об`єднання світло" для потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, на Сумщині Свідок Єгови відмовився від мобілізації через "релігійні погляди". Суд засудив його до позбавлення волі. 

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