В Харькове блогер решил прославиться и прыгнул под поезд в метро

Метро в Харькове. Фото: metro.kharkov.ua

В Харькове произошел инцидент на станции метро "Университет". Блогер решил прославиться и бросился под поезд в метро.

Соответствующее видео размещено в социальных сетях.

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Блогер решил "хайпануть"

Согласно рассказам свидетелей, вечером 24 сентября молодой человек спрыгнул с платформы и устроился между рельсами встречая приближающийся поезд.

Вскоре после случившегося, сотрудники правоохранительных органов достали парня из-под вагона, причем он остался невредимым.

На данный момент устанавливаются личность молодого человека и причины его действий. По мнению некоторых очевидцев, возможно, он решил подобным образом привлечь внимание к своей персоне в поисках "хайпа".

Напомним, что в Киеве эскалатор зажевал ногу девушке. Ступенька эскалатора провалилась, а нога вместе с ней.

Также мы сообщали, что в метро Киева продолжаются активные работы по переименованию двух станций. В подземке заменяют карты-схемы и производят новые объявления.