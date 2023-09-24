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В Харькове блогер решил прославиться и прыгнул под поезд в метро

24 сентября 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове блогер решил прославиться и прыгнул под поезд в метро
Метро в Харькове. Фото: metro.kharkov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове произошел инцидент на станции метро "Университет". Блогер решил прославиться и бросился под поезд в метро.

Соответствующее видео размещено в социальных сетях.

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Согласно рассказам свидетелей, вечером 24 сентября молодой человек спрыгнул с платформы и устроился между рельсами встречая приближающийся поезд.

Вскоре после случившегося, сотрудники правоохранительных органов достали парня из-под вагона, причем он остался невредимым.

На данный момент устанавливаются личность молодого человека и причины его действий. По мнению некоторых очевидцев, возможно, он решил подобным образом привлечь внимание к своей персоне в поисках "хайпа".

Напомним, что в Киеве эскалатор зажевал ногу девушке. Ступенька эскалатора провалилась, а нога вместе с ней.

Также мы сообщали, что в метро Киева продолжаются активные работы по переименованию двух станций. В подземке заменяют карты-схемы и производят новые объявления.

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