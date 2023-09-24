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У Харкові блогер вирішив прославитися і стрибнув під поїзд у метро

24 вересня 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові блогер вирішив прославитися і стрибнув під поїзд у метро
Метро у Харкові. Фото: metro.kharkov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові трапився інцидент на станції метро "Університет". Блогер вирішив прославитися і кинувся під поїзд у метро .

Відповідне відео розміщено у соціальних мережах .

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Згідно з розповідями свідків, увечері 24 вересня молодик зістрибнув з платформи і влаштувався між рейками зустрічаючи поїзд, що наближається.

Незабаром після того, що сталося, правоохоронці дістали хлопця з-під вагона, причому він залишився неушкодженим.

На цей час встановлюються особистість молодої людини та причини її дій. На думку деяких очевидців, можливо, він вирішив так само привернути увагу до своєї персони у пошуках "хайпу".

Нагадаємо, що в Києві ескалатор зажував ногу дівчині. Сходинка ескалатора провалилася, а нога разом із нею.

Також ми повідомляли, що у метро Києва продовжуються активні роботи з перейменування двох станцій. У підземці замінюють карти-схеми та виробляють нові оголошення.

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