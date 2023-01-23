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В Харькове строительство элитного ЖК оказалось незаконным

23 января 2023 16:11
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прокуратура через суд зобов'язала підприємство повернути земельну ділянку, на якій незаконно будувався один із будинків елітного житлового комплексу.
Прокуратура через суд обязала предприятие вернуть земельный участок, на котором незаконно строили один из домов элитного жилищного комплекса
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Суд удовлетворил исковое заявление руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в пользу государства в лице Харьковского городского совета в общество с ограниченной ответственностью о возвращении земельного участка стоимостью почти 7 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Материалы следствия

Было установлено, что по улице Юлия Чигирина в Харькове осуществляется строительство многоэтажного жилого комплекса, который состоит из трех домов по 10 этажей, в которых будут расположены офисные и торговые помещения, а также 615 квартир и паркинг на 200 паркомест.

"Однако указанный земельный участок, на котором ООО осуществляет строительство одного из 10-этажных домов, относится к землям коммунальной собственности громады города Харькова в лице Харьковского городского совета. Какие-либо права на нее (аренды, суперфицию, сервитуты и т.п.) частным юридическим или физическим лицам не переданы, что подтверждается выписками из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра" заявляют в прокуратуре.

Прокурорами также отмечается, что это не только ограничивает право собственности Харьковского городского совета по пользованию и распоряжению участком, а также приводит к нерациональной застройке населенных пунктов, несоответствия построенных объектов недвижимости установленным требованиям законодательства, что является нарушением прав территориальной громады, представителем которой является городская совет.

Эти нарушения явились основанием для обращения прокуратуры с иском.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление окружной прокуратуры. Теперь предприятие обязано вернуть Харьковской территориальной громаде в лице Харьковского городского совета земельный участок с приведением его в пригодное для использования состояние, которое существовало до начала действий по самовольному захвату, включая снос любого самовольно построенного недвижимого имущества, а также восстановление состояния участка после произведенных земельных работ.

Судя по фото прокуратуры, речь идет о комплексе IT парк Manufactura на улице Юлия Чигирина. IT-Парк Manufactura задумывался как многофункциональный комплекс, центром которого стало реконструированное здание бывшей мукомольной фабрики, построенной в 1886 году.

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