Прокуратура через суд зобов'язала підприємство повернути земельну ділянку, на якій незаконно будувався один із будинків елітного житлового комплексу.

В Харькове строительство элитного ЖК оказалось незаконным
Суд удовлетворил исковое заявление руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в пользу государства в лице Харьковского городского совета в общество с ограниченной ответственностью о возвращении земельного участка стоимостью почти 7 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Материалы следствия
Было установлено, что по улице Юлия Чигирина в Харькове осуществляется строительство многоэтажного жилого комплекса, который состоит из трех домов по 10 этажей, в которых будут расположены офисные и торговые помещения, а также 615 квартир и паркинг на 200 паркомест.
"Однако указанный земельный участок, на котором ООО осуществляет строительство одного из 10-этажных домов, относится к землям коммунальной собственности громады города Харькова в лице Харьковского городского совета. Какие-либо права на нее (аренды, суперфицию, сервитуты и т.п.) частным юридическим или физическим лицам не переданы, что подтверждается выписками из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра", — заявляют в прокуратуре.
Прокурорами также отмечается, что это не только ограничивает право собственности Харьковского городского совета по пользованию и распоряжению участком, а также приводит к нерациональной застройке населенных пунктов, несоответствия построенных объектов недвижимости установленным требованиям законодательства, что является нарушением прав территориальной громады, представителем которой является городская совет.
Эти нарушения явились основанием для обращения прокуратуры с иском.
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление окружной прокуратуры. Теперь предприятие обязано вернуть Харьковской территориальной громаде в лице Харьковского городского совета земельный участок с приведением его в пригодное для использования состояние, которое существовало до начала действий по самовольному захвату, включая снос любого самовольно построенного недвижимого имущества, а также восстановление состояния участка после произведенных земельных работ.
Судя по фото прокуратуры, речь идет о комплексе IT парк Manufactura на улице Юлия Чигирина. IT-Парк Manufactura задумывался как многофункциональный комплекс, центром которого стало реконструированное здание бывшей мукомольной фабрики, построенной в 1886 году.