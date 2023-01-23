Прокуратура через суд зобов'язала підприємство повернути земельну ділянку, на якій незаконно будувався один із будинків елітного житлового комплексу.

У Харкові будівництво елітного ЖК виявилось незаконним
Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури Харкова на користь держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про повернення земельної ділянки вартістю майже 7 млн гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської областної прокуратури.
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Матеріали слідства
Було встановлено, що по вулиці Юлія Чигирина у Харкові здійснюється будівництво багатоповерхового житлового комплексу, який складатиметься з трьох будинків по 10 поверхів, у яких будуть розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 615 квартир та паркінг на 200 паркомісць.
"Проте вказана земельна ділянка, на якій ТОВ здійснює будівництво одного з 10-поверхових будинків, належить до земель комунальної власності громади міста Харкова в особі Харківської міської ради. Будь-які права на неї (оренди, суперфіцію, сервітуту тощо) приватним юридичним або фізичним особам не передані, що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру", — заявляють у прокуратурі.
Прокурорами також зазначається, що це не лише обмежує права власності Харківської міської ради щодо користування та розпорядження ділянкою, а також призводить до нераціональної забудови населених пунктів, невідповідності збудованих об’єктів нерухомості встановленим вимогам законодавства, що є порушенням прав територіальної громади, представником якої є міська рада.
Ці порушення стали підставою для звернення прокуратури з позовом.
Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву окружної прокуратури. Тепер підприємство зобов’язано повернути Харківській територіальній громаді в особі Харківської міської ради земельну ділянку з приведенням її у придатний для використання стан, який існував до початку дій щодо самовільного захоплення, включаючи знесення будь-якого самочинно збудованого нерухомого майна, а також поновлення стану ділянки після проведених земельних робіт.
Судячи з фото прокуратури, йдеться про комплекс IT парк Manufactura на вулиці Юлія Чигирина. IT-Парк Manufactura замислювався як багатофункціональний комплекс, центром якого стала реконструйована будівля колишньої борошномельної фабрики, побудована у 1886 році.