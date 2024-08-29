Взрыв в Харькове 29 августа

Взрыв. Фото иллюстративный: Flickr

В ночь на 29 августа в Харькове раздался звук взрыва.

Об этом сообщает Telegram-канал "Суспільне Харків".

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"В Харькове слышен взрыв", — говорится в сообщении в 0:19.

Официальной информации и подробностей пока не было.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ряде регионов Украины летают вражеские дроны-камикадзе. В частности, БПЛА фиксировали на севере Харьковской области. По неофициальной информации, в воздушном пространстве Украины находится около 30 "Шахедов".

Обновлено в 00:30

По состоянию на это время в Харькове слышно новую серию взрывов.

Обновлено в 00:32

Военные обновили информацию о движении дронов, которые запустила Россия:

БпЛА с Черниговщины на Киевщину, направление — Бориспольский район;

БпЛА с Сумщины на Черниговщину, Полтавщину и Харьковщину;

БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область;

БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении;

БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области;

БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область;

БпЛА на Харьковщине курсом на юг.

Обновлено в 00:38

По информации нашего корреспондента, в городе была слышна новая серия взрывов.