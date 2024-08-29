Взрыв в Харькове 29 августа

В Харькове было слышно звуки взрывов
В ночь на 29 августа в Харькове раздался звук взрыва.
Об этом сообщает Telegram-канал "Суспільне Харків".
"В Харькове слышен взрыв", — говорится в сообщении в 0:19.
Официальной информации и подробностей пока не было.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ряде регионов Украины летают вражеские дроны-камикадзе. В частности, БПЛА фиксировали на севере Харьковской области. По неофициальной информации, в воздушном пространстве Украины находится около 30 "Шахедов".
Обновлено в 00:30
По состоянию на это время в Харькове слышно новую серию взрывов.
Обновлено в 00:32
Военные обновили информацию о движении дронов, которые запустила Россия:
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину, направление — Бориспольский район;
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину, Полтавщину и Харьковщину;
- БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область;
- БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении;
- БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области;
- БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область;
- БпЛА на Харьковщине курсом на юг.
Обновлено в 00:38
По информации нашего корреспондента, в городе была слышна новая серия взрывов.
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